القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية مشتركة لـ"تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا تنظيم الدولة في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية أمنية انطلقت صباح اليوم ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لواء المغاوير 23 و88 بالحشد الشعبي، ولواء 91 بالجيش العراقي، بالإضافة إلى فوج حماية النفط في المحافظة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت، أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا تنظيم الدولة، وتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول، لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك".