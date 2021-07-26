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دولي

روسيا: تراجع في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

روسيا: تراجع في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية في روسيا 23239 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و727 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وأن 9.2% منها لم تكن حاملة أعراض المرض، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في العاصمة موسكو ( 2629 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2161)، ثم مدينة بطرسبورغ (1929)، ومدينة نيجني نوفغورود (529).

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الاثنين ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و149780 إصابة، وتعافى 5 ملايين و506834 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 154601 حتى الآن.

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