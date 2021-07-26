رئيس بلدية اللد: 400 عائلة يهودية هاجرت من اللد خلال الحرب الأخيرة بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس بلدية اللد يائير رفيفو، أن 400 عائلة يهودية هاجرت مدينة اللد خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، في شهر أيار/ مايو الماضي.وقال رفيفو خلال مناقشة بالكنيست حول الأمن في المدن الإسرائيلية: "نحتاج إلى المساعدة في وضع المدن المعنية على خريطة الأولويات الوطنية حتى يكون هناك حافز للمجيء والعيش هنا معا".وأضاف: "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة، لقد مررنا بحدث هش للغاية في اللد منذ شهرين، وليس كل شيء هو الميزانيات".وتابع: "لقد قدمت الكثير من الميزانيات وقمت بعمل إيجابي، لكن في يوم الأحداث أداروا ظهورهم لنا وازدادت الهوية الفلسطينية".وأشار رفيفو إلى أنه أصبح من أكثر الناس كراهية في الوسط العربي.