رئيس بلدية اللد: 400 عائلة يهودية هاجرت من اللد خلال الحرب الأخيرة بغزة
كشف رئيس بلدية اللد يائير رفيفو، أن 400 عائلة يهودية هاجرت مدينة اللد خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، في شهر أيار/ مايو الماضي.
وقال رفيفو خلال مناقشة بالكنيست حول الأمن في المدن الإسرائيلية: "نحتاج إلى المساعدة في وضع المدن المعنية على خريطة الأولويات الوطنية حتى يكون هناك حافز للمجيء والعيش هنا معا".
وأضاف: "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة، لقد مررنا بحدث هش للغاية في اللد منذ شهرين، وليس كل شيء هو الميزانيات".
وتابع: "لقد قدمت الكثير من الميزانيات وقمت بعمل إيجابي، لكن في يوم الأحداث أداروا ظهورهم لنا وازدادت الهوية الفلسطينية".
وأشار رفيفو إلى أنه أصبح من أكثر الناس كراهية في الوسط العربي.
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