مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب عاصفة رملية بولاية يوتا الأمريكية





رام الله - دنيا الوطنتسبب تصادم نحو 20 سيارة على طريق سريع في ولاية يوتا الأمريكية، من جراء عاصفة رملية أعاقت الرؤية، بمصرع 7 أفراد وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى المستشفى.وفي بيان لها، أفادت دورية الطرق السريعة في الولاية بأن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت المحيط الهادي (12 صباحا بتوقيت غرينتش) على طريق 15 السريع في مقاطعة ميلارد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ونشرت دورية الطرق على حاسبها في (تويتر) صورا من موقع الحادث تظهر صفا من السيارات المحطمة والشاحنات الصغيرة والمقطورات الضخمة وحطاما متناثرا على الطريق.