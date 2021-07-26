لبنان: نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنحصل نجيب ميقاتي، رجل الأعمال اللبناني، رئيس الوزراء الأسبق، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.وقد حصل ميقاتي على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.