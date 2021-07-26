عاجل

  • رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي: أدعو إلى تعاون الجميع والابتعاد عن المناكفات

  • غانتس: لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من غزة وسنرد بقسوة على البالونات

مباشر | تونس: آخر التطورات بعد قرارات الرئيس قيس سعيد

شؤون فلسطينية

توتر في سجن عوفر والاحتلال ينقل أسرى مضربين من سجن ريمون

توتر في سجن عوفر والاحتلال ينقل أسرى مضربين من سجن ريمون
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الإثنين قسم (14) المعبار في سجن "عوفر"، وعزلت أحد الأسرى القابعين فيه.

ورفضاً لاعتداءات الاحتلال شرع أسرى عوفر بإغلاق الأقسام كخطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد بين الأسرى.

بالتزامن مع ذلك نقلت إدارة سجون الاحتلال أربعة أسرى مضربين عن الطعام، في سجن ريمون إلى عدة سجون بعد التنكيل بهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة السجون نكلّت بأربعة أسرى مضربين في "ريمون" منذ 12 يومًا، ثم فرقتهم إلى عدة سجون.

والأسرى هم محمود الفسفوس وتم نقله إلى عزل "بئر السبع"، والأسير جيفارا النمورة ونُقل إلى عزل "عسقلان"، ورأفت الدراويش نُقل إلى عزل "أوهليكدار"، فيما تم نقل الأسير كايد الفسفوس إلى عزل "الرملة".

ويواصل إلى جانب هؤلاء الأسرى، 11 أسيراً في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة

غانتس: لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من غزة وسنرد بقسوة على البالونات

غانتس: لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من غزة وسنرد بقسوة على البالونات

رئيس بلدية اللد: 400 عائلة يهودية هاجرت من اللد خلال الحرب الأخيرة بغزة

رئيس بلدية اللد: 400 عائلة يهودية هاجرت من اللد خلال الحرب الأخيرة بغزة

&#34;مجلس الأوقاف&#34; بالقدس يؤكد رفضه لمخطط الاحتلال في شارع صلاح الدين

"مجلس الأوقاف" بالقدس يؤكد رفضه لمخطط الاحتلال في شارع صلاح الدين

خبير استيطان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: التوسع الاستيطاني الشرس قضى على كل مقومات الدولة

خبير استيطان لـ "دنيا الوطن": التوسع الاستيطاني الشرس قضى على كل مقومات الدولة

&#34;الخارجية&#34; تطالب الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الاعتراف بدولة فلسطين لإحياء الأمل بالسلام

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الاعتراف بدولة فلسطين لإحياء الأمل بالسلام

الهباش يحذر من مخطط تهويدي في القدس بحجة التطوير

الهباش يحذر من مخطط تهويدي في القدس بحجة التطوير

صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

توتر في سجن عوفر والاحتلال ينقل أسرى مضربين من سجن ريمون

توتر في سجن عوفر والاحتلال ينقل أسرى مضربين من سجن ريمون

صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

نادي الأسير: (15) أسيراً يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

نادي الأسير: (15) أسيراً يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

الثقافة ترحب بإدراج مواقع وعادات تراثية فلسطينية على لائحة التراث الإسلامي

الثقافة ترحب بإدراج مواقع وعادات تراثية فلسطينية على لائحة التراث الإسلامي

غزة: الشرطة توجه تحذيراً بشأن تصنيع المفرقعات أو تداولها

غزة: الشرطة توجه تحذيراً بشأن تصنيع المفرقعات أو تداولها

دعوات للاحتشاد في الشيخ جراح اليوم رفضاً لهدم خيمة التضامن

دعوات للاحتشاد في الشيخ جراح اليوم رفضاً لهدم خيمة التضامن

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الإداريّ رامز اللحام

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الإداريّ رامز اللحام

منوعات

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

ماذا علقت الفنانة هند صبري على الأحداث في تونس؟

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة بصورته داخل طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يثير الضجة بصورته داخل طائرته الخاصة

بسبب (سناب شات).. فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب بكلمات صادمة

بسبب (سناب شات).. فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب بكلمات صادمة

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل &#34;ما أقدرش أقول إنها ضحية خطأ طبي&#34;

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل "ما أقدرش أقول إنها ضحية خطأ طبي"

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب ملابسها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب ملابسها الجريئة

شاهد: مشاجرة حادة بين حمو بيكا وأصدقائه وصلت للـ&#34;ضرب بالأحزمة&#34;

شاهد: مشاجرة حادة بين حمو بيكا وأصدقائه وصلت للـ"ضرب بالأحزمة"

شاهد كيف عاقبت وفاء عامر &#34;أدمن&#34; صفحتها بسبب شائعة وفاة دلال عبد العزيز

شاهد كيف عاقبت وفاء عامر "أدمن" صفحتها بسبب شائعة وفاة دلال عبد العزيز

ما العقوبة التي سينالها الطبيب المفشي لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية؟

ما العقوبة التي سينالها الطبيب المفشي لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية؟

شاهد: منة شلبي تخطف الأنظار بتغيير سنَّها في يوم ميلادها

شاهد: منة شلبي تخطف الأنظار بتغيير سنَّها في يوم ميلادها

شاهد: عروس تترك زفافها بسبب أحمد سعد.. بالتفاصيل

شاهد: عروس تترك زفافها بسبب أحمد سعد.. بالتفاصيل

عربي

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة تنظيم الدولة

السعودية: تسجيل أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و15 حالة وفاة

السعودية: تسجيل أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و15 حالة وفاة

لبنان: الرئيس عون يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة

لبنان: الرئيس عون يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة

تونس: &#34;النهضة&#34; تدعو أنصارها للتوجه لمجلس النواب

تونس: "النهضة" تدعو أنصارها للتوجه لمجلس النواب