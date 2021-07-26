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شؤون فلسطينية

الهباش يحذر من مخطط تهويدي في القدس بحجة التطوير

الهباش يحذر من مخطط تهويدي في القدس بحجة التطوير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر د.محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، من مخطط تهويدي عنصري إحلالي في مدينة القدس المحتلة يستهدف شارع السلطان الناصر صلاح الدين والمنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة للعاصمة المقدسة، والذي يعتبر أحد أهم المعالم
الحضارية والتراثية التي تؤكد على عروبة وإسلامية مدينة القدس، بحجة واهية تحت غطاء ما يسمى بالمخطط الهيكلي.

وأكد في بيان صحفي أن كافة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس باطلة ومخالفة للقانون الدولي خاصة وأنها تستهدف الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمدينة المقدسة لأنها تخضع للقوة القائمة بالاحتلال والتي يقع على عاتقها حماية معالم القدس بكافة تفاصيلها وهويتها الدينية التي أكدت عليها منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التي أكدت أن مدينة القدس تراث إسلامي
خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وطالب الهباش المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس ووقف المجزرة الجارية بحق التراث والثقافة المقدسيتين تنفيذا لمخططات التهويد التي تقودها دولة الاحتلال بكافة مؤسساتها الحكومية والقضائية والأمنية .

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