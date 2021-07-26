صيدم: إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا وأوروبا مطالبة بزيادة الدعم

رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في مكتبه برام الله، اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبه فيديله ، حيث أطلع صيدم السيد فيديله على مجمل الأوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية.وأوضح صيدم ان إسرائيل مصممة على اغتيال الجغرافيا الفلسطينية، مستنكراً صمت العالم إزاء هذا الاغتيال الجغرافي المتواصل للأرض العربية، مطالباً أوروبا بزيادة دعمها لفلسطين على كافة الأصعدة وضرورة تصاعد الدور الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية، مجدداً شكره وتقديره واحترامه لمواقف إيطاليا التاريخية والمستمرة ولدعمها السياسي والمادي لفلسطين.بدوره، أكد فيديله وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود السابع من حزيران للعام ٦٧ ، معبراً عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني.