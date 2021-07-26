الزق: غياب الجهد الوطني لإنهاء الانقسام مؤشر خطير لحالة الاستسلام لتداعياته الكارثية

رام الله - دنيا الوطندعا محمود الزق عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، لاستئناف جهود المصالحة والمباشرة فورا، باستئناف حوار المصالحة، مؤكدا ان لا خيار امام الشعب الفلسطيني سوى السعي الدائم لإنهاء هذه الحالة الشاذة من مسيرة الشعب الفلسطيني الكفاحية التي تشل قدرة قدرته عن خوض نضال موحد وفاعل ضد الاحتلال واجراءاته الفاشية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية والسيطرة على الحدود السيادية في غور الأردن بهدف افشال فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدودها .واكد الزق في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان الركيزة الأساسية لمواجهة فاعلة مع الاحتلال تتطلب تصليب الأداة النضالية بترسيمها عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتنظيم وتفعيل الجهد النضالي الشعبي؛ حتى يرقى لمستوى هبة شعبية شاملة ضد الاحتلال .وطالب الاشقاء المصريين بتفعيل جهدهم وتكثيف مساعيهم بالدعوة لحوار وطني في القاهرة وذلك لتطبيق ما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة السابقة .وأوضح بان الخطوة المطلوبة في هذه اللحظة، هي التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولية انهاء تداعيات الانقسام الخطيرة بتوحيد مؤسسات الوطن وإعادة الاعمار والتحضير لانتخابات وطنية شاملة .