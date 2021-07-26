نادي الأسير: (15) أسيراً يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن (15) أسيراً مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام؛ احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إلى أن الأسير سالم سالم زيدات من الخليل شرع بالإضراب منذ (15) يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (13) على التوالي.وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (12) يوماً، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم السّابع، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السادس، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم الخامس على التوالي.يذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.