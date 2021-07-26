فلسطين: وفاة واحدة و101 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الأخيرة.وأشارت في التقرير الوبائي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 10، نابلس 9، طولكرم 4، طوباس 1، قلقيلية 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 73".وسجلت حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 4، طولكرم 1، طوباس 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 6، قطاع غزة 20".وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات بالضفة الغربية 10 مرضى، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 576,038 بينهم 407,426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.