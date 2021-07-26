الثقافة ترحب بإدراج مواقع وعادات تراثية فلسطينية على لائحة التراث الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الثقافة بتسجيل مجموعة جديدة من المقدرات التراثية المادية وغير المادية كالمواقع التراثية والعادات والتقاليد الفلسطينية على اللائحة النهائية للتراث بالعالم الإسلامي، جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" عبر تقنية زووم .وشددت الوزارة على أهمية هذه الخطوة التي تعني التمسك بعناصر التراث المادي وغير المادي لفلسطين، لأن التراث أصل الحكاية، ويروي تفاصيل الفلسطيني المتمسك بأرضه حتى الحرية والاستقلال، وضرورة التمسك بتوثيق كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني، من أماكن أثرية وتراثية ومأكل وملبس ودبكة وتقاليد لتعزيز والحفاظ على التراث والموروث الثقافي وحماية الهوية الفلسطينية من التزوير والتحريف والسرقة في ظل محاولات الاحتلال الرامية دائماً لمحو الرواية الفلسطينية وبث روايته النقيضة.وشكرت الوزارة منظمة "الإيسيسكو" ممثلة بمعالي مديرها العام د. سالم بن محمد المالك، وكافة المؤسسات الفلسطينية الشريكة خاصة اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم التي ساهمت ودعمت تسجيل هذه المواقع لحماية وصون التراث الفلسطيني بشقيه المادي وغير المادي، وتعريف العالم العربي والعالم بأهميته وما يتعرض له من محاولات طمس وتهويد.يذكر أن المواقع التي اعتمدتها لجنة التراث في دولة فلسطين كتراث مادي، هي: مدينة نابلس القديمة وضواحيها، وقصر هشام في أريحا، وقرى الكراسي، والأنثيدون في قطاع غزة (خربة البلاخية، ميناء غزة القديم) ، وفيما يتعلق بالتراث غير المادي، اعتمدت لجنة التراث الدالية (شجرة العنب) وكل المهارات والطقوس المرتبطة بها، والزيتونة: والمهارات والطقوس المرتبطة بها، والمسخن الفلسطيني والمهارات والطقوس المرتبطة به