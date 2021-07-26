غزة: الشرطة توجه تحذيراً بشأن تصنيع المفرقعات أو تداولها





وحذر البطنيجي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من تصنيع تلك المفرقعات أو تداولها، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مُشددة بحق من يتورط في ذلك.



كما أهاب بالمواطنين وأولياء الأمور للتعاون مع الجهات المختصة في ضبط ومراقبة استخدام المفرقعات، و"ندعوهم للإبلاغ عن أية حالات استخدام أو تصنيع لها، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة 100".



ودعت الشرطة وسائل الإعلام المحلية للمساهمة في تكثيف الجهود التوعوية من خطر استخدام المفرقعات وتصنيعها.



رام الله - دنيا الوطنقال العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بغزة، اليوم الاثنين، إن المباحث العامة بالشرطة، تكثف جهودها لضبط المفرقعات بجميع أنواعها؛ لما تُشكله من ضرر على المجتمع من خلال ترويع الآمنين، وتعريض حياة المواطنين للخطر.