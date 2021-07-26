الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم



واستعرض الرجوب خلال لقائه تاشيما الحالة الرياضية في فلسطين، وأبرز التحديات التي تواجهها الرياضة وبشكل خاص ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لعرقلة تطور الرياضة في فلسطين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الرياضة واستهدافه المتواصل للرياضيين والمنشآت الرياضية.



وبحث الرجوب مع رئيس الاتحاد الياباني سبل تعزيز التعاون الرياضي المشترك بين فلسطين واليابان، مؤكدا تطلع فلسطين للاستفادة من الخبرات الكروية اليابانية، سواء تطوير الكادر البشري أو المنشآت الرياضية.



وهنأ الرجوب، تاشيما بالتنظيم الناجح لدورة الألعاب الأولمبية 2020، معربا عن اعجابه الكبير بالجهود التي قامت بها الأولمبية اليابانية لتنظيم هذه الدورة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم جرّاء جائحة كورونا.



بدوره، أشاد تاشيما بالتطور الكبير الذي شهدته الرياضة في فلسطين مؤخرا، مؤكدا استعداد الاتحاد الياباني للتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لتشمل تطوير الكوادر والمنشآت الرياضية في فلسطين.



وأكد دعم اليابان للحق الفلسطيني بتطوير وممارسة الرياضة على أرضها دون أي مضايقات أو محاولات لعرقلة دوران عجلة التطور الرياضي في فلسطين.











رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية كوزو تاشيما، اليوم الاثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين.