دعوات للاحتشاد في الشيخ جراح اليوم رفضاً لهدم خيمة التضامن

يأتي ذلك مع تواصل اعتداءات الاحتلال على الوقفات وخيام التضامن على مدخل حي الشيخ جراح رفضاً لحصاره المستمر منذ شهرين ونصف وسياسة الاحتلال التي تهدف لتهجير سكان الحي.



وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956. وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.



ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.



ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.



رام الله - دنيا الوطندعا أهالي حي الشيخ جراح، اليوم الاثنين، المواطنين للاحتشاد قبل الساعة الواحدة ظهراً داخل الحي رفضا لقرار بلدية الاحتلال في القدس هدم خيمة التضامن.ودعا أهالي الشيخ جراح المواطنين للمشاركة الفاعلة رفضا لقرارات الاحتلال الجائرة بحق الحي وخيم التضامن مع السكان.وأفادت مصادر مقدسية أن بلدية الاحتلال في القدس أخطرت، صباحا، بهدم خيام الإسناد في الشيخ جراح الساعة والواحدة والنصف ظهر اليوم.