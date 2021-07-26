الجهاد: اللاعب الجزائري فتحي نورين يعكس نبض الشعوب التي لا تعترف بالاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأثنى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، على اللاعب الرياضي الجزائري فتحي نورين الذي انسحب من بطولة الألعاب الاوليمبية رافضاً خوض المنافسة مع لاعب صهيوني التزاماً منه بمحاربة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بالاحتلال.وقال سلمي في تصريح صحفي: موقف البطل الأوليمبي الجزائري يمثل نبض الشعوب العربية التي لا تعترف بالاحتلال ولا تعطي وجوده أي شرعية".وأوضح أن البطل الجزائري فتحي نورين يمثل نهجاً أصيلاً في الأمة، موجها التحية للشعب الجزائري الذي أنجب أبطالاً يخلدون أمجاد ثورته وجهاده .