تنزانيا تؤكد موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الخارجية التنزانية د. ليبراتا موللامولا على دعم تنزانيا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والحرية والاستقلال ، وان هذا الموقف هو موقف تنزانيا الثابت الذي لم ولن يتغير وأكدت انها وخلال عملها مع الحكومات التنزانية المتعاقبة لم تلحظ أي حياد عن هذا المبدأ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والسيادة اسوة بشعوب العالم.وكان ذلك اثناء استقبال سفير دولة فلسطين لدى تنزانيا السفير حمدي منصور أبو علي لوزيرة الخارجية التنزانية والوفد الرفيع المرافق لها وعدد من السفراء العرب والمسلمين.وأعرب السفير حمدي أبو علي عن اعتزازه بالمواقف التنزانية التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتصويت الاممي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني المطالبة بالحرية والاستقلال والمواجهة للسياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.