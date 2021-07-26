شبان يستهدفون حافلة للمستوطنين بزجاجات حارقة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناستهدف مجموعة من الشبان، اليوم الأحد، حافلة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن شبانا استهدفوا حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة دون إصابات.ونشطت في الآونة الأخيرة مقاومة الاحتلال في الضفة، ردا على اعتداءات المستوطنين، ومواصلتهم التوسع الاستيطاني تحت حماية قوات الاحتلال.وتتعرض مناطق وقرى شمال الضفة الغربية إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك. وتجثم على أراضي نابلس 13 مستوطنة، و55 بؤرة استيطانية، وتقطع أوصالها الطرق الاستيطانية الالتفافية بطول 104 كيلومترات، والتي تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دونمًا.ويقيم الاحتلال 24 معسكرًا له في أراضي المحافظة، ويفرض إغلاقًا على 80 منطقة، ويمثل الشارع الالتفافي البديل لشارع حوارة الرئيسي، واحدًا من أخطر المشاريع الاستيطانية في نابلس. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا. وارتكب الاحتلال والمستوطنون (23) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم (1964) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، فيما نفذ المستوطنون (76) اعتداء متفرقا في الضفة والقدس.‏