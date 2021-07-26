طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (27 يوليو).وقالت الوزارة إن السفر سيكون للحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/25).وشددت على ضورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.