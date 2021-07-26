شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية: غزة ليست ساحة لتفريغ أزمات العدو واجنحة المقاومة جاهزة لصفعه

المقاومة الشعبية: غزة ليست ساحة لتفريغ أزمات العدو واجنحة المقاومة جاهزة لصفعه
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد الديراوي، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن سياسة قصف المواقع والمناطق الفارغة، باتت سياسة محروقة لدى أجنحة المقاومة وجماهير الشعب الفلسطيني.

وأشار الديراوي في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، أن غزة ليست ساحة لتفريغ أزمات العدو الداخلية، وليست ساحة استعراض للجيش الإسرائيلي.

وقال: "لدينا من الخبرة والوعي والذكاء والتكتيك وبعد النظر الكثير الكثير ... فليس الكيان من يفرض توقيت ومكان المعركة... نحن سادة القرار فوق أرضنا والكلمة العليا لنا ونحدد متى وكيف وأين تكون الجولة والمعركة ولنا حساباتنا الخاصة".

وأضاف الديراوي: "حكومة بينت هشة وضعيفة ولن تنقذها هذه الغارات الهزيلة من طريق الفشل الذي تسير فيه"، متابعاً: "تحية لكل جماهير شعبنا الصامد المرابط في كل أماكن تواجده والنصر حليفنا مهما بلغت التضحيات".

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن أجنحة المقاومة جاهزة لصفع الكيان الغاصب وضربه في مقتل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتم انتظار قرار القيادة التي تستمد خياراتها من نبض الشعب وإرادة الجماهير.

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