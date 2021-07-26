لبنان: الرئيس عون يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة





وأمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.



وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب، الذي كلف تأليف الحكومة نهاية آب/أغسطس، عن إتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.



رام الله - دنيا الوطنبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الاثنين، استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.ومن المرجح أن تنتهي الاستشارات الملزمة بتسمية رئيس الحكومة الأسبق والملياردير نجيب ميقاتي بعدما حظي بدعم كتل نيابية أساسية، على رأسها كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.وبدأت الاستشارات النيابية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً (07,30 ت غ) على أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً (14,00 ت غ)، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وبعد انتهاء لقاءاته مع الكتل النيابية، سيجري عون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يستدعي إثره الرئيس المكلف، الذي حاز على العدد الاكبر من أصوات النواب.وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه للمهمة.