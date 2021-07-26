غزة: إغلاق مطعم بسبب وجود حالات تسمم لبعض المواطنين تناولوا الطعام داخله

رام الله - دنيا الوطنأغلقت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة، بغزة، خلال جولات عيد الأضحى المبارك، مطعماً بسبب وجود حالات تسمم لبعض المواطنين تناولوا الطعام داخله وأحالت صاحب المطعم لجهة الاختصاص.وبيّن المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين أنه تم إخطار 10 مطاعم أخرى لم تلتزم بشروط النظافة والصحة العامة وأمهلتهم وقتا لتسوية أوضاعهم قبل الإغلاق.وتابع قنيطة أن المباحث حررت 50 محضر ضبط وإتلاف لسلع فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية وحولت أصحابها للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد.ولفتت المباحث بأن مجموع الضبطيات المتلفة بلغت أكثر من 10 طن بسبب انتهاء الصلاحية ومخالفة المواصفات الفلسطينية حيث يتم اتلاف هذه الكميات بمحاضر رسمية بوجود جهات مختصة بالإضافة للتجار أصحاب الكميات المتلفة.