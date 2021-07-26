"التنمية" بغزة تتحدث عن تطورات صرف مخصصات الشؤون وتوفير المساعدات خلال العيد





وتابعت: فيما يخص لحوم الأضاحي تابعت الوزارة مع العديد من الجمعيات المحلية والدولية موضوع توزيع الأضاحي على عدد كبير من الأسر المحتاجة والمدرجة على برامج وزارة التنمية الاجتماعية.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية، بغزة، أنه تم صرف مبلغ 770شيكل لعدد 7000 أسرة تم انتقاؤها من قبل وزارة التنمية وهذه الأسماء خضعت لعمليات بحث كبيرة ودقيقة حتى يتم صرفها لمستحقيها.



وشددت على أن الوزارة لا زالت تعمل مع العديد من المؤسسات الدولية لتوفير المساعدات المالية للأسر المتضررة من العدوان الأخير على القطاع، مشيرة إلى أنها قامت قبل عيد الأضحى بيوم واحد بتوزيع ما يقارب 500 دولار على 160 أسرة عن طريق المؤسسة الماليزية "أحباء ماليزيا".



رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عزيزة الكحلوت، إنه لا يوجد أي معلومات حتى اللحظة لدى الوزارة بغزة، حول صرف مخصصات الشؤون.وأضافت في تصريح لإذاعة (الأقصى)، "أننا نعلم الوضع الصعب الذي تعيشه الأسر في قطاع غزة خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك لكن ننتظر الوزارة في رام الله للإعلان عن موعد الصرف".وقالت الكحلوت: إن الوزارة عملت خلال فترة عيد الأضحى المبارك على توفير بعض المساعدات لعدد كبير من الأسر التي تندرج تحت خط الفقر.