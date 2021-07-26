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دولي

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ يناير الماضي

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ يناير الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين اليوم الاثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أعلى حصيلة يومية منذ كانون الثاني/يناير، الماضي.

وتشمل الإصابات 40 عدوى داخل الأراضي الصينية دفعت السلطات لإجراء فحوص لملايين السكان في مقاطعة "جيانغسو" (شرق).

وتتبع بكين نهجا يقوم على عدم المخاطرة إطلاقا حيال الفيروس الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر 2019، إذ تسارع في إغلاق مدن وإجراء فحوص واسعة النطاق فور ظهور أي مجموعات إصابات.

وفرض إغلاق على عشرات آلاف الأشخاص في نانجينغ، عاصمة المقاطعة، في وقت تجري السلطات فحوصا لسكان المدينة البالغ عددهم 9,2 مليون بعد تفش للوباء على صلة بمطارها الأسبوع الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان الاثنين "كانت 39 من الإصابات المحلية الـ40 من مقاطعة جيانغسو وواحدة من لياونينغ"، مشيرة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.

وتوصل تعقّب المخالطين إلى خمسة أشخاص سافروا عبر مطار نانجينغ وثبتت إصابتهم بعد وصولهم إلى أنهوي المجاورة وثلاث مقاطعات أخرى، ما أثار مخاوف من أن مجموعة الإصابات قد تتسبب بتفشي الفيروس مجددا على مستوى البلاد.

ودفع ذلك مسؤولو نانجينغ للإعلان عن جولة جديدة من الفحوص واسعة النطاق لجميع السكان اعتبارا من الأحد لتحديد المرضى الذين قد يستغرق ظهور أعراض عليهم وقتا أطول من العادة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وسارعت بكين للسيطرة على تفشي الإصابات بشكل محدود في مقاطعات حدودية، على خلفية القلق حيال انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

ويذكر أن مقاطعة غوانغدونغ الصناعية تبني عيادة حجر صحي للقادمين من خارج البلاد تضم 5000 سرير بعدما سجلت تفشيا للفيروس مؤخرا.

وسجّلت الصين 92605 إصابات بالفيروس و4636 وفاة منذ تفشى أول مرة أواخر 2019.

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