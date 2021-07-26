رام الله: استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهرين

رام الله - دنيا الوطناُستشهد فتى صباح اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهرين في رام الله.والفتى هو يوسف نواف محارب من قرية عبوين برام الله، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رقبته قبل نحو شهرين.ووفق ما قالت وزارة الصحة، فإن محارب استشهد في مجمع فلسطين الطبي برام الله متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال بتاريخ 14/5/2021 في سنجل، حيث أصيب يومها في الفقرتين الخامسة والسابعة وأدخل بحالة حرجة للمستشفى وأخضع للعلاج إلى أن تم الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.