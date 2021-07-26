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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، بإجراء 608 فحوص مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة تعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما يوجد حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي الحالات النشطة 847 حالة، وإجمالي الوفيات 1092 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 100249 شخصاً.

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