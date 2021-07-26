(كورونا) عالمياً: نحو 7000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية





كما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 194 مليوناً ونحو 845 ألف إصابة، تعافى منهم 176 مليونا وما يزيد عن 286 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 427 ألفا و948 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,899 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,266 وفاة)، وروسيا (779 وفاة)، والبرازيل (499 وفاة)، والهند (411 وفاة)، والمكسيك (362 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اندونيسيا (38,679 إصابة)، والهند (38,153 إصابة)، وبريطانيا (29,173 إصابة)، وإيران (27,146 إصابة)، وروسيا (24,072 إصابة).



ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (626,762 وفاة)، والبرازيل (549,999 وفاة)، والهند (420,996 وفاة)، والمكسيك (238,424 وفاة)، والبيرو (195,890 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,199,465 إصابة)، والهند (31,411,262 إصابة)، والبرازيل (19,688,663 إصابة)، وروسيا (6,126,541 إصابة)، وفرنسا (5,993,937 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 175 ألف وفاة.