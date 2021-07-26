شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.70% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 113.03 مقارنة بـ 111.14 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.30%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته %0.85، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.69% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 112.57 مقارنة بـ 110.70 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته%0.85 ، وأسعار مجموعة استئجار معدات ارتفاعاً نسبته0.17 % مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 2.13% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.33 مقارنة بـ 111.95 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.66%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته .150% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.09 مقارنة بـ 108.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 2.20%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.42%، وأسعار استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته .100%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 63.0% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 02.0% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 122.84 مقارنة بـ 120.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.58%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 118.37 مقارنة بـ 115.40 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.75%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 124.86 مقارنة بـ 122.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.55% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.11 مقارنة بـ 109.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

تنويه:

1.        على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

2.        بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

3.        يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

 

ملاحظة:

*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 

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