شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي حذيفة إياد عطون عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته والاعتداء على عائلته في بلدة صور باهر، كما اعتقلت الشاب ثائر مهدي أبو نجمة من مخيم قلنديا بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في المخيم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عزمي بني عودة، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت المواطنين أحمد بسام أبو الرب، وأمير أبو حويلة، عقب مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قباطية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والأعيرة النارية دون وقوع أي إصابات.

وفي سفليت، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وعبد الله خليل سرور، من بلدة نعلين على حاجز بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال على حاجز دير بلوط العسكري أوقفوا مركبة وحافلة، وأنزلوا الركاب واعتقلوا الشابين ونقلوهم لجهة غير معلومة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ميلاد محمد حساسنة (25 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

كما استولى الاحتلال على مركبة تعود للمواطن جمال حسن نباهين في منطقة واد ابو فريحة بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

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