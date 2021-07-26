صور.. إعلام إسرائيلي: إطلاق نار من غزة أمس يصيب منزلاً في أشكول بلا إصابات

وأضاف الموقع أنه في إحدى الحالات أطلقت النيران باتجاه "غلاف غزة"، ما تسبب بأضرار طفيفة في أحد المباني دون وقوع إصابات.

كما أفاد موقع (والا)، الإسرائيلي، بأن مبنى في المجلس الإقليمي "أشكول" تعرض مساء أمس لنيران أسلحة رشاشة أطلقت من قطاع غزة، نحو طائرات سلاح الجو، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.





كما قال موقع (مفزاك درومي) إن أعيرة نارية أطلقت من غزة الليلة الماضية أصابت مصنع نيرلاط للدهانات في "نير عوز" بغلاف غزة.





وذكرت قناة (الأقصى)، مساء أمس، بأن المقاومة أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طيران الاحتلال شمال القطاع.



