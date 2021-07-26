شؤون فلسطينية

صور.. إعلام إسرائيلي: إطلاق نار من غزة أمس يصيب منزلاً في أشكول بلا إصابات

صور.. إعلام إسرائيلي: إطلاق نار من غزة أمس يصيب منزلاً في أشكول بلا إصابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه) الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن نشطاء من غزة أطلقوا خلال الليل النار باتجاه طائرات الاحتلال في عدة مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأضاف الموقع أنه في إحدى الحالات أطلقت النيران باتجاه "غلاف غزة"، ما تسبب بأضرار طفيفة في أحد المباني دون وقوع إصابات.

كما أفاد موقع (والا)، الإسرائيلي، بأن مبنى في المجلس الإقليمي "أشكول" تعرض مساء أمس لنيران أسلحة رشاشة أطلقت من قطاع غزة، نحو طائرات سلاح الجو، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قال موقع (مفزاك درومي) إن أعيرة نارية أطلقت من غزة الليلة الماضية أصابت مصنع نيرلاط للدهانات في "نير عوز" بغلاف غزة.

وذكرت قناة (الأقصى)، مساء أمس، بأن المقاومة أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طيران الاحتلال شمال القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، موقعاً للمقاومة شرق خانيونس، كما تم استهداف أرض زراعية في منطقة السودانية شمال القطاع.



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