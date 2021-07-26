قطاع غزة: إصابة خطيرة في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنه إصابة خطيرة في رفح، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.