الغنوشي: قرارات الرئيس التونسي انقلاب على الدستور والثورة

رام الله - دنيا الوطنوصف راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، الإثنين، قرارات الرئيس قيس سعيد بـ "انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد".وأعلن الرئيس التونسي، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبهوشدد الغنوشي، في تصريحات لقناة (الجزيرة) على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي، مذكراً بأن "الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة".وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور، داعياً إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد، على حد قوله.وقال الغنوشي "ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية"، مضيفاً: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".