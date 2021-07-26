حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، أن المقاومة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته.وأضافت الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في تصريح صحفي: "قصف العدو الصهيوني لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة سيف القدس".وتابع: "هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا الفلسطينية".وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، دون وقوع إصابات.واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، موقعاً للمقاومة شرق خانيونس، كما تم استهداف أرض زراعية في منطقة السودانية شمال القطاع.وذكرت قناة (الأقصى)، بأن المقاومة أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طيران الاحتلال شمال القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية قنابل إنارة فوق بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.من جانبه، قال متحدث باسم جيش الاحتلال: إن مقاتلات حربية أغارت على مجمع عسكري في القطاع يضم عدة مبان، يتبع لحركة حماس، رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة، مهدداً بالرد بقسوة على استمرار ما وصفه "الهجمات من قطاع غزة"، على حد زعمه.