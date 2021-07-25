الاحتلال يقرر استئناف إدخال السولار لتشغيل محطة كهرباء غزة الاثنين

كما نقل الصحفي في موقع (والا)، أمير بوخبوط، عن مصدر أمني بوزارة الجيش، قوله: إن 24 شاحنة وقود ستدخل الاثنين من خلال معبر كرم أبو سالم إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بتقليص مساحة الصيد في بحر القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة.





وذكر مكتب منسق عمليات حكومة الاحتلال، أن منسق العمليات الحكومية، غسان عليان، أنه بعد سلسلة من تقييمات الوضع تقرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك بسبب إطلاق البالونات الحارقة.





وأفاد موقع (مفزاك درومي)، الإسرائيلي، اليوم الأحد، باندلاع ثلاثة حرائق جديدة في المجلس الإقليمي "أشكول" يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.



