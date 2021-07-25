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الاحتلال يصادر معدات تأهيل شبكة كهرباء جنوب الخليل

الاحتلال يصادر معدات تأهيل شبكة كهرباء جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على معدات وكوابل مخصصة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء منطقة السيميا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس بلدية السموع حاتم محاريق، بأن قوات الاحتلال اعترضت طواقم البلدية أثناء عملهم بمشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء منطقة السيميا التابعة للبلدية، واستولت على معدات وكوابل ومنعت طواقم البلدية من الاستمرار في العمل.

وأضاف أن هذا المشروع هو أحد المشاريع المخصصة لتطوير المناطق "ج" في الضفة الغربية من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات ضمن المنحة الدنماركية ومن خلال الاتحاد الأوروبي بقيمة 93 ألف يورو.

وطالب المحاريق المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان التحرك والضغط على الاحتلال لإعادة هذه المعدات لكي تتمكن البلدية من إتمام تأهيل شبكة الكهرباء في تلك المنطقة والتي تخدم ما يزيد عن 2500 مواطن

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