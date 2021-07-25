جبهة النضال تدعو إلى تفعيل قضية الأسرى محلياً ودولياً

ودعت الجبهة إلى تبني خطة وطنية شاملة على الصعيدين الرسمي والشعبي الفلسطيني لتفعيل قضية الأسرى على المستويين المحلي والدولي وخاصة بعد تمادي حكومة

اليمين المتطرف في إسرائيل وسلطات سجون الاحتلال في سياساتهما واجراءاتهما العنصرية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وحرمان من زيارة الأهالي.





وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطنفي إطار فعالياتها لإحياء الذكرى 54 لانطلاقتها دعت جبهةالنضال الشعبي الفلسطيني القوى السياسية والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني لمشاركتها في وقفة الدعم والإسناد لنضال الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وذلك يوم غد الاثنين الساعةالعاشرة صباحاً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.