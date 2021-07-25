دولي

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة لـ (كورونا) يتجاوز الـ 100

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة لـ (كورونا) يتجاوز الـ 100
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رُصدت منذ منتصف الليلة الماضية وحتى السادسة مساءً نحو 740 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل.

وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة مساء اليوم إلى أن عدد الحالات الخطيرة تجاوز الـ 100 بينهم 19 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. 

وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 6460 شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وفي غضون ذلك يناقش (كابينت كورونا) في إسرائيل، مساء اليوم خطة طرحتها وزارة التربية والتعليم لاستئناف العام الدراسي المقبل بالانتظام في ظل استمرار أزمة (كورونا). 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في مستهل الجلسة إنه يجب بذل جهود جمة لتطعيم الجمهور اللذين لم يتلقوا بعد اللقاح ضد الفيروس. 

وأكد بينت أن الهدف الرئيسي هو احتواء الوباء للحيلولة دون إلحاق الأضرار بجهاز التعليم والمرافق الاقتصادية وباقي مجالات الحياة.

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