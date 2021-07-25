أول قرار من الاحتلال رداً على إطلاق البالونات الحارقة صوب "غلاف غزة"





وذكر مكتب منسق عمليات حكومة الاحتلال، أن منسق العمليات الحكومية، غسان عليان، أنه بعد سلسلة من تقييمات الوضع تقرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك بسبب إطلاق البالونات الحارقة.





وأفاد موقع (مفزاك درومي)، الإسرائيلي، اليوم الأحد، باندلاع ثلاثة حرائق جديدة في المجلس الإقليمي "أشكول" يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

يشار إلى أن خلافات كبيرة لا تزال تسود المفاوضات غير المباشرة التي تجرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال برعاية مصرية، خاصة في ملف قضية تبادل الأسرى، والأموال القطرية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بتقليص مساحة الصيد في بحر القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق غلاف غزة.