إقلاع أول طائرة تجارية من إسرائيل إلى المغرب

رام الله - دنيا الوطنأقلعت من مطار بن غوريون في إسرائيل، صباح اليوم، اول رحلة جوية تجارية في خط الطيران الجديد بين إسرائيل والمغرب، وفور هبوط الطائرة في مطار مراكش ستقام لها مراسم استقبال خاصة.وستقوم شركتا "العال" و"يسرائير" بتنظيم الرحلات بين مطار بن غوريون الدولي ومراكش، ثلاث رحلات أسبوعيا في البداية، على ان يزيد العدد لاحقا ليصل الى خمسة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وفي المرحلة القادمة ستقوم شركة الطيران المغربية "رويال اير ماروك" بتسيير رحلات جوية الى إسرائيل من مدينة الدار البيضاء.