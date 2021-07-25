دولي

فيضانات في شوارع لندن مع توالي العواصف

فيضانات في شوارع لندن مع توالي العواصف
رام الله - دنيا الوطن
علقت الحافلات والسيارات في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات جراء العواصف المتكررة التي ضربت العاصمة البريطانية.

ونشر ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارات غارقة جزئيا بالمياه في جنوب غرب لندن مع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، في وقت شقت عواصف رعدية طريقها عبر جنوب شرق بريطانيا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا في مدينة لندن والمقاطعات المحيطة بها حتى الساعة 18,00 ت غ.

وحذر المكتب من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار يصل معدلها الى 10 سنتيمترات في بعض المناطق، أي ضعف المتوسط الشهري لتموز/يوليو.

وأغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة كوينزتاون رود في جنوب غرب لندن، حيث علقت ثلاث حافلات بطابقين تحت جسر للسكك الحديد، وفق ما نقل (فرانس 24)

وقال سائق عرف عن نفسه باسم اريك: إن الركاب اضطروا للنزول بعد أن بدأت المياه بالتدفق الى الحافلة.

وغادر سائقو سيارات في والتهامستو في شمال شرق لندن مركباتهم تحت المطر الغزير.

وأعلنت الشرطة انها "تتعامل حاليا مع فيضانات عدة في المناطق الشرقية"، محذرة من غمر المياه للأنفاق والمستديرات.

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