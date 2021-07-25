شؤون فلسطينية

غزة: اليازوري يتسلم مهامه وكيلاً لوزارة الزراعة

غزة: اليازوري يتسلم مهامه وكيلاً لوزارة الزراعة
رام الله - دنيا الوطن
تسلم د.أيمن اليازوري مهامه وكيلاً لوزارة الزراعة، بغزة، خلفاً للدكتور إبراهيم القدرة، وفقاً للتدوير الأخير الذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي.

واستهل اليازوري مهامه، بلقاء المدراء العامون للإدارات العامة في وزارة الزراعة، كما سيجري لقاءات مع مدراء الدوائر والمديريات، فضلاً عن لقاء شركاء الزراعة والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة.

ويحمل اليازوري درجة الدكتوراة من جامعة "هدرسفيلد" في المملكة المتحدة في مجال كيمياء البيئة وبالتحديد في تخصص المعالجة النباتية للتربة الملوثة بالفلزات الثقيلة.

وتتمحور رسالة الماجستير الخاصة به حول المعالجة الكيميائية للمياه العادمة الصناعية.

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