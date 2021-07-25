"الثقافة" ترعى فعاليات سوق البابورية في بيرزيت









رام الله - دنيا الوطنرعت وزارة الثقافة فعاليات سوق البابورية الذي تنظمه بلدية بيرزيت، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الروزنا.واشتملت الفعاليات على فقرة زجلٍ شعبي للفنان عبد الله مرعي، قدم خلالها وصلات تراثية من الأغنية الشعبية الفلسطينية، إضافة لعرض للأزياء الفلسطينية ممثلة بالثوب الفلسطيني من كافة المدن، قدمته امتياز أبو عواد صاحبة مشروع الأرجوان للأزياء والتطريز، ومعرض فن تشكيلي للأطفال، نفذه منتدى العلماء الصغار.وقالت الوزارة، في بيان، إن رعايتها لجزء من فعاليات السوق يأتي في سياق حماية التراث والموروث الثقافي، وحماية الرواية الفلسطينية من عمليات التزييف والسرقة والتهويد التي يقوم بها الاحتلال.وأكدت أن هذا السوق الذي يحوي المنتجات الحرفية والمطرزات اليدوية، والمأكولات الشعبية، يساهم في دعم المنتج الوطني المحلي، ويشجع النساء والمشاركين على ترويج وتسويق منتجاتهم.