الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تكلفة عدوانه الأخير على غزة





وأضاف أن هذه تكاليف عسكرية فقط ولا تشمل الخسائر جراء الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والمنازل والمصانع التي توقفت والأشخاص الذين بقوا في منازلهم بلا عمل.





وتساءل الصحفي الإسرائيلي: "لا أعرف كم من المليارات الأخرى كلفت هذه العملية "الدولة"، ولكن جدير بنا أن نسأل: هل هذا يبدو أنه نصر؟؟ وكم ستكلفنا هزيمة حزب الله؟".





وقال الصحفي الإسرائيلي، نوعم أمير، من (القناة 20)، إنه طبقاً للمناقشات بين وزارة الجيش ووزارة المالية حول الميزانية، تبين أن التكاليف العسكرية لعملية "حارس الأسوار" مع غزة بلغت ثلاثة مليارات شيكل.