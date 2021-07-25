حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال

وأضاف الموقع بأن عدد الحرائق ارتفع منذ الصباح إلى أربعة حرائق.



يشار إلى أن خلافات كبيرة لا تزال تسود المفاوضات غير المباشرة التي تجرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال برعاية مصرية، خاصة في ملف قضية تبادل الأسرى، والأموال القطرية.



رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، إن المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأنه "لا يمكن السماح للاحتلال بأن يلتف على نتائج معركة (سيف القدس)، مشيراً إلى أن "شعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار".وكان موقع (حدشوت بتاخون سديه)، الإسرائيلي، أفاد اليوم الأحد، باندلاع ثلاثة حرائق جديدة في المجلس الإقليمي "أشكول" يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.