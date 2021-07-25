هيئة حقوقية تصدر بياناً بشأن حادثة انفجار "سوق الزاوية"

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع الحريق والانفجار الذي وقع في منطقة سوق الزاوية في مدينة غزة، مطالبة بضرورة التحقيق الجدي والفعال والشفاف في حيثيات الحادثة والكشف عن أسبابها، وتعويض المتضررين.وذكر بيان للهيئة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه حسب توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 22/7/2021 نشب حريق في محل تجاري في منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، امتد إلى محل مجاور لبيع الأسمدة الزراعية، تبعه انفجار ضخم أدى إلى مقتل المواطن عطا ساق الله (68 عاماً)، وإصابة 14 آخرين علىالأقل بجروح متفاوتة، إضافة إلى انهيار بناية مكونة من 3 طوابق غير مأهولة، وإلحاق أضرار جزئية وبالغة في عدد آخر من منازل المواطنين والمحال التجارية في المنطقة.وفي إطار متابعتها التقت الهيئة بعدد من المتضررين وأيضا الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة في إطار التحقق وجمع المعلومات حول الحادثة، مؤكدة انه حادث خطير يتطلب إجراءات وتدابير فورية وفعالة صوناً لحياة المواطنين وسلامتهم.وتؤكد الهيئة على ضرورة متابعة الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن والسلامة في قطاع غزة، والتحقيق بجدية لمعرفة حقيقة ما جرى، وتبني السياسات والتدابير التي بما يضمن عدم تكرار ما حصل. كما تؤكد الهيئة على واجب تعويض المتضررين جراء هذا الحادث المؤلم، وستستمر الهيئة في المتابعة مع الجهات ذات العلاقة.