شؤون فلسطينية

مركز إسرائيلي: تل أبيب ترفض النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة

مركز إسرائيلي: تل أبيب ترفض النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز إسرائيلي، إنه "رغم سقوط قانون المواطنة، وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة".

جاء ذلك في بيان للمركز وفيما يلي تفاصيله:

ما يزيد عن 380 طلبًا تمّ تقديمها في الأسبوع الأوّل بعد انتهاء صلاحيّة القانون؛ مركز "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد يطالب وزيرة القضاء بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في الطلبات، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها.

 على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وبناءً على ما ذكر في وسائل الإعلام، لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة الداخليّة خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو أنّ وزيرة الداخليّة أييلت شاكيد قد أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي سلطة السكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن.

تباعًا لذلك، انتقد مركز "هموكيد" ، وهو جمعيّة توفّر المساعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات الوزيرة شاكيد، بادّعاء أنها تهدف إلى المماطلة. 

وقد عبّر "هموكيد" عن خشيته من أن يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل.

وفي نداءٍ مشتركٍ أصدره المركز مع جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، طالب "هموكيد" كلًّا من وزيرة الداخليّة شاكيد، ورئيس سلطة السّكان، البروفيسور شلومو مور يوسف، مؤخرا، بإلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النّظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وتطالب الجمعيتان باتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة. كما تدعو المؤسستان إلى تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض.

في هذه الأيام، وعلى خلفيّة انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل العائلات، ينشر مركز "هموكيد" ، ورقة معلوماتيّة حول تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. 

ويشير المركز إلى أن الفلسطينيّين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقّون لترقية مكانتهم. وينصح "هموكيد" كل من لديه استحقاق ترقية مكانته أن يقدم طلبًا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخليّة، وهي رسالة يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيسبوك الخاصة بمركز هموكيد. كما يؤكد "هموكيد" بأن المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في عمليّة تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتب المركز من خلال هاتف رقم 02-6271698.

من جهتها، صرّحت جيسيكا مونتيل، المديرة العامّة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد: "آمل جدّا ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزيّ والعنصريّ الذي حارب "هموكيد" على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى. لقد تولّدت الآن نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقّتة. إن "هموكيد" يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقّها في الحياة الأسريّة".

أخبار ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تكلفة عدوانه الأخير على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تكلفة عدوانه الأخير على غزة

حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال

حماس: المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال

هيئة حقوقية تصدر بياناً بشأن حادثة انفجار &#34;سوق الزاوية&#34;

هيئة حقوقية تصدر بياناً بشأن حادثة انفجار "سوق الزاوية"

كم بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها بالعيد هذا الموسم بالقطاع؟

كم بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها بالعيد هذا الموسم بالقطاع؟

شاهد: ثلاثة حرائق جراء البالونات الحارقة بــ &#34;غلاف غزة&#34; اليوم

شاهد: ثلاثة حرائق جراء البالونات الحارقة بــ "غلاف غزة" اليوم

خبير بيئي يوضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; سبب الأمواج العالية على شواطئ بحر غزة

خبير بيئي يوضح لـ"دنيا الوطن" سبب الأمواج العالية على شواطئ بحر غزة

مشتهى: نشهد تباطؤاً كبيراً في اصدار جوازات السفر بسبب إجراءات المندوب برام الله

مشتهى: نشهد تباطؤاً كبيراً في اصدار جوازات السفر بسبب إجراءات المندوب برام الله

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

منوعات

شاهد: أروى تهاجم إلهام الفضالة &#34;ليه الفضايح&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أروى تهاجم إلهام الفضالة "ليه الفضايح".. ما القصة؟

ما آخر آخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز؟

ما آخر آخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز؟

كيف سيؤثر استمرار بقاء دلال عبد العزيز في المستشفى على صحتها؟

كيف سيؤثر استمرار بقاء دلال عبد العزيز في المستشفى على صحتها؟

شاهد كيف ردت إلهام الفضالة على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

شاهد كيف ردت إلهام الفضالة على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

شاهد: يسرا تهاجم المشاهير &#34;السوشيال ميديا صنعت نجوما لا يستحقون&#34;

شاهد: يسرا تهاجم المشاهير "السوشيال ميديا صنعت نجوما لا يستحقون"

شاهد: محمد رمضان &#34;اللي يزعل جمهوري أزعله&#34;.. ما القصة؟

شاهد: محمد رمضان "اللي يزعل جمهوري أزعله".. ما القصة؟

شاهد: أنغام تغضب جمهورها بشروط حضور حفلها الغنائي

شاهد: أنغام تغضب جمهورها بشروط حضور حفلها الغنائي

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بتصريحاتها عن الحجاب واللبس الجريئ

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بتصريحاتها عن الحجاب واللبس الجريئ

ما حقيقة خطوبة بلقيس فتحي؟

ما حقيقة خطوبة بلقيس فتحي؟

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم ليليا الأطرش وينتقدها بشدة

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم ليليا الأطرش وينتقدها بشدة

عربي

ليبيا: 31 وفاة وأكثر من 3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا: 31 وفاة وأكثر من 3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بعد انتهاء مناسك الحج.. الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين

بعد انتهاء مناسك الحج.. الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين

العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار

العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار

الأردن: وفاة بمستشفى الجاردنز والحكومة تطلب من النيابة التحقيق بانقطاع الكهرباء

الأردن: وفاة بمستشفى الجاردنز والحكومة تطلب من النيابة التحقيق بانقطاع الكهرباء