دولي

إسرائيل: نفتالي بينت يناشد الشباب إلى تلقي التطعيم

إسرائيل: نفتالي بينت يناشد الشباب إلى تلقي التطعيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الجميع والشابات والشبان بشكل خاص الى تلقي التطعيم الآن، مؤكداً انه من "خلال التكافل والتضامن سننتصر على الجائحة معاً".

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم قال بينت، إن المظاهرات التي نظمت خارج منزله أول أمس الجمعة أمر مشروع بطبيعة الحال، لكنها "لن تحقق النصر على طفرة الدلتا، في حين أن التطعيم كفيل بذلك".

وكرر بينت، انتقاده للإسرائيليين الذين يتشبثون برفضهم عدم تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص لم يتطعموا حتى الآن متهما إياهم بـ "تعريض صحة جميع مواطني الدولة ورزقهم للخطر".

هذا وعقد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ اليوم، أول لقاء عمل مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، فيما تناول اللقاء القضايا الملحة وفي مقدمتها أزمة (كورونا).

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