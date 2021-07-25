شؤون فلسطينية

كم بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها بالعيد هذا الموسم بالقطاع؟

كم بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها بالعيد هذا الموسم بالقطاع؟
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة، بغزة، عن كميات الأضاحي التي تم استهلاكها في القطاع، خلال موسم الأضاحي الحالي 2021، وذلك وفق الإجراءات الصحية التي اتخذتها الوزارة لضبط عمليات الذبح داخل الأحواش والمسالخ.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن كميات الأضاحي التي تم ذبحها الموسم بلغت (20 ألف) رأس من العجول، و(30 ألف) من الأغنام، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

ولفتت إلى أن الأسعار تراوحت ما بين 15- 19 شيكل للعجول، وما بين 4.5- 5 دينار للأغنام، مشيرةً إلى أن الأسعار مناسبة مقارنة بزيادة الطلب على الاضاحي هذا العام.

وأكدت الوزارة، أن موسم أضاحي هذا العام أفضل من العام الماضي، حيث زادت كمية الأضاحي بنسبة 50% عن العام الماضي .

وأرجعت الوزارة ذلك إلى قدرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية على تسويق مشاريع الأضاحي خارجياٌ بعد العدوان الأخير على غزة.

وقالت إنه حسب المتابعة الميدانية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالبلديات ووزارة الداخلية فقد تميزت أضاحي العام الحالي بالجودة ولم تحدث أي عمليات اتلاف تذكر.

وكانت الوزارة قد وضعت نظام لعمل مسالخ العيد يهدف إلى المحافظة على لحوم الأضاحي حتى تصل بشكل آمن للمواطنين، حيث تم إلزام الجمعيات وتجار المواشي وأصحاب المسالخ بهذا النظام والذي من خلاله يتم اخضاع الأضاحي للفحص من الأطباء البيطريين للتأكد من سلامتها اثناء عملية الذبح والتقطيع والتبريد والتوزيع خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

وتعول وزارة الزراعة على تطبيق هذا النظام من خلال نشر ثقافة الذبح في أماكن مخصصة في العيد وتحت اشراف أطباء مختصين حفاظا على سلامة المواطنين وحرصا على الصحة العامة.

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