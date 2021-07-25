في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية.. طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة (كورونا).كما وسجلت اليابان ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ كانون الثاني/ يناير، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، تعهد قبل أشهر بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون شخص من كبار السن في البلاد بحلول نهاية شهر تموز/ يوليو.من ناحية أخرى، شهدت العاصمة (طوكيو) احتجاجات على إقامة الدورة الأولمبية تزامنا مع حفل الافتتاح، واحتشد العشرات من الأشخاص، الذين أحاط بهم أفراد الشرطة، رافعين لافتات تحمل عبارات "اخمدوا الشعلة الأولمبية" و"لا أولمبياد".كما حملت لافتة عبارة تقول إن الدورة الأولمبية "جريمة عالمية ضد اليابان"، كذلك كانت هناك احتجاجات صاخبة خارج الاستاد، كانت مسموعة داخل الاستاد في الأوقات التي ينخفض فيها صوت العروض الفنية بحفل الافتتاح.