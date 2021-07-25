شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة وفاة في جنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، جنين 5، قلقيلية 1، نابلس 4، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله 2، قطاع غزة37، فيما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: جنين 4، قلقيلية 1، بيت لحم 1، طوباس 2، قطاع غزة 65.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 10 مرضى، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,910 بينهم 404,545 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

سرحان: ننتظر فتح المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة اعمار قطاع غزة

سرحان: ننتظر فتح المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة اعمار قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بيت لحم: السجن سبع سنوات ونصف وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

ادراج 4 مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الايسيسكو

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

هيئة الأسرى: تحسن تدريجي على صحة الأسير إياد حريبات

حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

منوعات

شاهد: أروى تهاجم إلهام الفضالة &#34;ليه الفضايح&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أروى تهاجم إلهام الفضالة "ليه الفضايح".. ما القصة؟

ما آخر آخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز؟

ما آخر آخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز؟

كيف سيؤثر استمرار بقاء دلال عبد العزيز في المستشفى على صحتها؟

كيف سيؤثر استمرار بقاء دلال عبد العزيز في المستشفى على صحتها؟

شاهد كيف ردت إلهام الفضالة على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

شاهد كيف ردت إلهام الفضالة على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

شاهد: يسرا تهاجم المشاهير &#34;السوشيال ميديا صنعت نجوما لا يستحقون&#34;

شاهد: يسرا تهاجم المشاهير "السوشيال ميديا صنعت نجوما لا يستحقون"

شاهد: محمد رمضان &#34;اللي يزعل جمهوري أزعله&#34;.. ما القصة؟

شاهد: محمد رمضان "اللي يزعل جمهوري أزعله".. ما القصة؟

شاهد: أنغام تغضب جمهورها بشروط حضور حفلها الغنائي

شاهد: أنغام تغضب جمهورها بشروط حضور حفلها الغنائي

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بتصريحاتها عن الحجاب واللبس الجريئ

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بتصريحاتها عن الحجاب واللبس الجريئ

ما حقيقة خطوبة بلقيس فتحي؟

ما حقيقة خطوبة بلقيس فتحي؟

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم ليليا الأطرش وينتقدها بشدة

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم ليليا الأطرش وينتقدها بشدة

عربي

بعد انتهاء مناسك الحج.. الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين

بعد انتهاء مناسك الحج.. الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين

العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار

العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار

الأردن: وفاة بمستشفى الجاردنز والحكومة تطلب من النيابة التحقيق بانقطاع الكهرباء

الأردن: وفاة بمستشفى الجاردنز والحكومة تطلب من النيابة التحقيق بانقطاع الكهرباء

التعاون الخليجي: المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

التعاون الخليجي: المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة